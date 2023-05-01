Более 34 тысяч жителей новых регионов России получили полис ОМС

Оформление медицинских полисов в новых регионах продолжается. Фото: Мингазов/ТГ

В новых регионах России более 34 тысяч жителей оформили полис обязательного медицинского страхования с 1 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Российской Федерации.

— Жители новых регионов получили полисы обязательного медицинского страхования с 1 марта. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования на новых территориях открыли в декабре 2022 года, — отметили в Минздраве.

Напомним, что ранее Денис Пушилин подписал закон о бюджете Территориального фонда ОМС в ДНР на 2023 год. Документом утвержден общий объем доходов в сумме 211 007, 2 тысяч рублей, в том числе за счет малобюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ДНР. Законом также утверждаются основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики на текущий год, в том числе дефицит Фонда.

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