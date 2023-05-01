В результате обстрела Пантелеймоновки из РСЗО со стороны ВСУ повреждена котельная и жилой дом

В результате обстрелов поврежден жилой дом и здание котельной (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив по населенному пункту ракеты из реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов повреждено несколько зданий, в том числе котельная. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела зафиксированы повреждения котельной № 66 по ул. Виноградная, также многоквартирного жилого дома по улице Виноградная, 50. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что около 13:40 по населенному пункту было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Новгородское.

Напомним, что с начала текущих суток под огнем оказались восемь населенных пунктов Республики. Противник наносит удары из арторудий калибром 122, 152 и 155 мм (стандарт НАТО).

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