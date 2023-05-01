Омская область отправила 80 тонн гуманитарной помощи в ДНР

Груз собирали Единый гуманитарный центр, Народный фронт, «Единая Россия» и 32 муниципальных района Омской области. Фото: Хоценко/ТГ

Правительство Омской области совместно с певцом Олегом Газмановым собрало порядка 80 тонн гуманитарной помощи для Донбасса. Четыре фуры доставят в ДНР автомобили, медикаменты и обмундирование. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.

— Отправили с народным артистом РФ Олегом Газмановым 80 тонн гуманитарного груза на Донбасс. В четырех фурах полноприводные УАЗы, Нивы, продовольствие, палатки, обмундирование, печки и медикаменты. Груз от чистого сердца собирали Единый гуманитарный центр, Народный фронт, «Единая Россия» и 32 муниципальных района, — отметил Хоценко.

Врио губернатора поблагодарил неравнодушных жителей региона за помощь в сборе гуманитарного груза.

— Недавно работал в Донецке, поэтому знаю, как важна помощь, которую оказывает Россия. Встречая такие караваны, люди чувствуют моральную поддержку, что за их плечами великая страна, которая своих никогда не бросает, — добавил Виталий Хоценко. — Радует, что в Омской области есть много замечательных людей, готовых по зову сердца помочь бойцам на передовой и жителям Донбасса.

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