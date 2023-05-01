Донецкая муздрама начала концертный тур ко Дню Победы по городам ДНР

Концертный тур продлится до 10 мая. Фото: ДАН

Артисты донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М.Бровуна начали большой концертный тур по Донецкой Народной Республике. Актеры планируют поставить 32 спектакля с участием артистов балета и драмы. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— МДТ им. М. Бровуна начал концертный тур по городам ДНР, приуроченный к предстоящему Дню Победы. Всего состоится 32 концерта, в них задействованы артисты балета, артисты драмы, вокалисты и оркестр театра. Концертный тур продлится до 10 мая включительно, — отметили в пресс-службе.

В театре добавили, что концерты пойдут в рамках патриотической акции «Победа для всех», которую инициировало министерство культуры Донецкой Народной Республики. Со сцен прозвучат песни военных лет и современные патриотические композиции. Они будут сопровождаться танцевальными номерами.

Ранее к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков жителям села Степановки был представлен спектакль «Даль памяти».

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