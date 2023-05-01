Врачам-волонтерам из Тверской области вручили благодарности от Минздрава ДНР

Медикам вручили благодарственные грамоты, которые подписал министр здравоохранения ДНР. Фото: Гарцев/ТГ

Заместитель губернатора Тверской области Дмитрий Березин вручил медикам-волонтерам благодарственные грамоты от министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Врачи неоднократно приезжали в регион и оказывали медицинскую помощь населению. Об этом рассказал глава Минздрава Республики Дмитрий Гарцев.

— Пятеро коллег из Тверской области, которые неоднократно выезжали в Республику и оказывали медицинскую помощь населению, заслуженно получили грамоты «За оказанную гуманитарную помощь, проявленное чувство высокого патриотизма и неравнодушное отношение к жителям Донецкой Народной Республики и военнослужащим во время проведения специальной военной операции», — отметил министр.

Дмитрий Гарцев добавил, что начала специальной военной операции более 1,5 тысяч медиков-волонтеров работали на территории Республики.

— От лица Министерства здравоохранения Республики и от себя лично хочу поблагодарить их всех! Коллеги, спасибо за спасенные жизни! — подчеркнул глава Минздрава региона.

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