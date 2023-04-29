Вечный огонь в День Победы зажгут на обновленном монументе «Воинам-освободителям» в Мариуполе

На территории вокруг памятника начаты работы по благоустройству. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе прошел еженедельный субботник по благоустройству общественных территорий. В порядок начали приводить территории, прилегающие к памятникам. В День Победы на монументе «Воинам-освободителям» зажгут Вечный огонь. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Во всех районах ведутся работы и по благоустройству территорий, прилегающих к памятникам. День Великой Победы в этом году встретим с обновленным монументом «Воин-освободитель» в Приморском парке. Здесь же 9-го мая зажжем Вечный огонь, — подчеркнул Моргун.

Мэр добавил, что волонтеры и активисты общественных организаций привели в порядок сквер «Лукоморье», а также зеленую зону и территорию пляжа в поселке Песчаный. Всего с общегородских территорий было вывезено свыше 70 кубических метров мусора. В работах было задействовано порядка двух тысяч человек.

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