Военные эксперты СЦКК уточнили, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из РСЗО

Обстрелом ВФУ поврежден жилой дом и школа. Фото: ДНР Онлайн

Военные эксперты СЦКК уточнили применяемое вооружение, из которого украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка. В ведомстве отметили, что по району было выпущено две ракеты из РСЗО. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 14:30 по Ленинскому району Донецка было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Мемрик, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня ВФУ обстреляли Ленинский район Донецка. В домах на пересечении улиц Одесской и Сахалинской взрывной волной повреждены окна. Попадания снарядов зафиксированы в районе школы №42. Несколько мирных жителей получили ранения на улице Ясногорской, их анкетные данные уточняются.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ ранили двух мирных жителей в Петровском районе Донецка

Ранения получили мужчина и женщина (подробнее)