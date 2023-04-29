ВСУ дистанционно заминировали Петровский район Донецка минами «Лепесток»

Противопехотные мины могут серьезно навредить здоровью и даже убить. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины сбросили на Петровский район Донецка запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Их обнаружили на двух улицах города. Глава администрации Донецка предупредил мирных жителей об опасности и добавил, что при обнаружении взрывоопасных предметов следует звонить в МЧС по номеру 101.

— В Петровском районе по ул. Вахтангова и Бринько обнаружены мины ПФМ-1 «Лепесток». Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните по телефону 101, — рассказал мэр Донецка в своем телеграм-канале.

Алексей Кулемзин подчеркнул, что по информации очевидцев, в Петровском районе есть раненые мирные жители. Украинские боевики также обстреляли здание детского сада № 369. В учреждении повреждены двери, фасад и остекление.

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