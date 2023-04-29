ВСУ обстреляли школу в Киевском районе Донецка из РСЗО

Киевский район Донецка вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вечером 28 апреля открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив по нему две ракеты из реактивной системы залпового огня. Снаряды украинских боевиков разорвались на территории школы №19. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Повреждения получили многоквартирные дома по Киевскому проспекту, школа № 19 и административные здания по ул. Собинова и Челюскинцев, — отметил градоначальник.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили по Республике более 250 боеприпасов. В результате массированных обстрелов Донецка, Горловки и еще девяти населенных пунктов погибли девять мирных жителей, в том числе ребенок восьми лет. Ранения получили 17 гражданских лиц. Поврежден 31 дом и 12 объектов гражданской инфраструктуры. Украинские боевики обстреливали Республику из РСЗО, а также артиллерии калибром 155 и 152 мм.

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