В ДНР планируют создать Музей трудовой доблести Донбасса

Музей трудовой доблести Донбасса будет включать экспонаты, переданные местными жителями. Фото: Пушилин/ТГ

Министерство культуры Донецкой Народной Республики выступило с предложением создать в регионе Музей трудовой доблести Донбасса. Присоединиться к сбору экспонатов может любой желающий. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры Республики Михаил Желтяков.

— Для жителей нашего края «труд» — не пустое слово. Донбасс — крупнейший промышленный регион. Главное величие Донбасса — это люди — Герои войны, Герои труда. Очень важным сегодня является воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к своей Родине, обеспокоенности ее судьбой, ответственности, гордости за великих своих земляков, — отметил министр.

Глава Минкульта региона подчеркнул, что музей трудовой доблести Донбасса станет культурно-просветительским центром для жителей и гостей Республики. Материалы, которые жители захотят передать будущему музею, нужно доставить в Донецкий краеведческий музей.

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