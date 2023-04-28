В Донецке открыли мемориальную доску в честь погибших при обстреле ВСУ сотрудников МЧС ДНР

Во время исполнения служебного долга спасатели получили травмы, несовместимые с жизнью. Фото:и МЧС ДНР

В 7-й пожарно-спасательной части Донецка состоялась церемония открытия памятной мемориальной доски погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам МЧС ДНР. Об этом сообщили в спасательном ведомстве Республики.

Памятную табличку посвятили Павлу Легенькому и Александру Королю, трагически погибшим при обстреле ВСУ 18 июня 2022 года. Когда спасатели прибыли в Куйбышевский район Донецка на тушение пожара, возникшего по причине очередного обстрела со стороны украинских войск, то попали под повторный вражеский удар. Украинский снаряд разорвался всего в семи метрах от автоцистерны, у которой находились спасатели. Они погибли на месте.

- Сегодня, в день памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей состоялась церемония открытия мемориальной доски павшим огнеборцам. Коллектив МЧС ДНР выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла и Александра. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, - отметили в ведомстве.

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