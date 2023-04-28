Сгоревшие машины, люди в шоке: опубликовано видео последствий удара ВСУ по центру Донецка

Украинские боевики нанесли массированный удар по трем районам Донецка, обстреляв из артиллерии 155 мм, а также реактивной системы залпового огня. Повреждения зафиксированы в Ворошиловском, Киевской и Петровском районах Донецка. В результате обстрелов погибли семь мирных жителей, более 10 человек пострадали.

— Центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок. В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ, — отметил глава Республики Денис Пушилин.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что по центральным районам города было выпущено 22 ракеты РСЗО со стороны ВФУ, по Петровскому району — 10 ракет и шесть снарядов калибром 155 мм. Повреждены социальные и муниципальные здания, РСК «Олимпийский», травматологический центр и жилые дома.

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