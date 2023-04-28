Украинские боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО

Разрывы украинских снарядов были слышны в центральном районе города. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. Разрывы снарядов были слышны в районе Дворца бракосочетаний. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— Ворошиловский район под обстрелом. По уточненной информации, прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания, — добавил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по Ворошиловскому району города было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел начался около 11:00 и велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Селидово.

Напомним, что за сутки ВФУ обстреляли 14 населенных пунктов Республики. В результате обстрелов погиб один мирный житель, ранения получили восемь человек, в том числе четверо детей.

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