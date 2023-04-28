За сутки ВФУ обстреляли 14 населенных пунктов ДНР

ВФУ продолжают открывать огонь по мирным кварталам Донецка и других городов ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки 35 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, обстреляв 14 населенных пунктов. Под огнем ВФУ оказались Донецк, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Владимировка, Степное, Петровское и другие города. В результате обстрелов один человек погиб, восемь — получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Панетелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц, в том числе четверо детей, в Пролетарском районе Донецка, Пантелеймоновке и ранее освобожденной Владимировке, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что в результате обстрелов повреждены 10 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Пантелеймоновке и Владимировке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Денис Пушилин: В ДНР на этот год запланирован большой объем дорожных работ

Руководитель Республики отметил, что местные администрации должны информировать людей о том, какие именно дороги будут отремонтированы (подробнее)