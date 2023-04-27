Началась прямая линия с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным

Врио Главы ДНР проведет уже шестую прямую линию с жителями Республики. Фото: АГ ДНР

В Донецкой Народной Республике началась прямая линия с временно исполняющим обязанности Главы ДНР. В ходе трансляции Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Республики.

Вопрос врио Главы Донецкой Народной Республики можно задать, воспользовавшись специальным телеграм-ботом. Прямую линию можно будет посмотреть в телеграм-канале Главы, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и по всем телеканалам ДНР, а также на сайте «КП».

Напомним, что это уже шестая прямая линия Главы ДНР. Впервые он ответил на вопросы жителей в декабре 2018 года, вторая прямая линия состоялась в декабре 2019 года, последующие — в июне, сентябре и декабре 2020 года. Помимо этого, в октябре 2022 года врио Главы провел телеграм-эфир, во время которого также ответил на вопросы населения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парламент ДНР внесен законопроект о поддержке инвесторов

Его рассмотрят в первую очередь (подробнее)