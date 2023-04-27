Украинские боевики убили мирного жителя в Пантелеймоновке

В результате обстрела поврежден жилой дом. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Пантелеймоновка. Разрывы снарядов были слышны в районе детского сада, на территории местного завода и в парковой зоне. В результате обстрела один человек погиб, двое мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Под массированным артиллерийским обстрелом украинских террористов находится поселок городского типа Пантелеймоновка. Снаряды врага разрываются на территории местного завода, детского сада № 43 «Росинка» и в парковой зоне, — отметил градоначальник.

Приходько добавил, что в результате обстрела есть жертвы.

— Вследствие обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских террористов погиб один человек, два жителя поселка ранены, — добавил мэр города Приходько.

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