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НовостиПолитика27 апреля 2023 9:16

Денис Пушилин уверен, что Украина пойдет в контрнаступление, но сомневается, что оно будет в мае

Врио Главы добавил, что контрнаступление будет, даже если украинский режим не захочет
Виктория ПОДАРОВА
Врио Главы Республики добавил, что точные даты начала контрнаступления назвать трудно, так как могут быть отвлекающие маневры

Врио Главы Республики добавил, что точные даты начала контрнаступления назвать трудно, так как могут быть отвлекающие маневры

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что не сомневается в контрнаступлении Украины, однако не уверен, что оно возможно в начале мая. Об этом Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

— Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят, — отметил Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что Украину заставят отрабатывать уже выделенное финансирование.

— Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать, — отметил врио Главы Республики.

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