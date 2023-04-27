Денис Пушилин уверен, что Украина пойдет в контрнаступление, но сомневается, что оно будет в мае

Врио Главы Республики добавил, что точные даты начала контрнаступления назвать трудно, так как могут быть отвлекающие маневры Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что не сомневается в контрнаступлении Украины, однако не уверен, что оно возможно в начале мая. Об этом Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

— Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят, — отметил Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что Украину заставят отрабатывать уже выделенное финансирование.

— Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать, — отметил врио Главы Республики.

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