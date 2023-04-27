В вузы новых регионов России распределено более 30 тысяч бюджетных мест

Поступить в вуз можно будет по результатам ЕГЭ, а также внутренних испытаний

Министерство науки и высшего образования России распределило 36 194 бюджетных мест в вузы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Поступить в вузы можно будет по результатам ЕГЭ и внутренним испытаниям. Об этом рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

— Есть распределение в новые регионы. Всего выделено 36 194 места из 626 278 бюджетных мест Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, — подчеркнул министр.

В Минобрнауки добавили, что выпускники школ в новых регионах могут поступать в местные вузы как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов. В вузы других регионов абитуриенты из новых субъектов РФ также могут поступить по ЕГЭ или по внутренним вступительным экзаменам.

Фальков также добавил, что дети, чьи родители служат по контракту и участвуют в СВО, могут поступить в вуз на бюджет по отдельной квоте.

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