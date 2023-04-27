Четыре многодетные семьи ДНР отметят знаком «За заслуги в воспитании детей»

Знак отличия получили уже 23 семьи в Республике Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четыре многодетные семьи из Донецкой Народной Республики, имеющие пять и более детей, будут отмечены знаком отличия «За заслуги в воспитании детей». Награждение состоится в канун Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

— Такое решение принято на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении, которое прошло под председательством исполняющего обязанности министра труда и соцполитики Дениса Стрельченко. Напомним, что по инициативе Главы ДНР с 2021 года родителям, воспитывающим пятерых и более детей, кроме знака отличия вручается и денежное вознаграждение — 50 000 рублей, — отметили в пресс-службе Правительства.

Всего с 2018 года такие знаки отличия были вручены 23 семьям Республики.

Напомним, что ранее в ДНР начали оформлять сертификаты на материнский капитал. Их получили уже более трех тысяч заявителей. По предложению Владимира Путина, семьи из новых регионов смогут обращаться за средствами материнского капитала по правилам, действовавшим на момент рождения ребенка. То есть материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев.

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