Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем российских военнослужащих

Все позиции ВСУ в Марьинке простреливаются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что под огневым контролем российских военнослужащих находятся все позиции украинских боевиков в Марьинке. В городе освобождено подавляющее большинство кварталов. Об этом Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

— Все позиции украинских войск в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил, освобождено подавляющее большинство кварталов, — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что подавляющее количество кварталов в населенном пункте освобождено.

— Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений. Практически все позиции украинских военных находятся в зоне видимости российской группировки, — отметил врио Главы ДНР.

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