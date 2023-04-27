Прокуратура ДНР передала в суд дело командира батальона ВСУ, который застрелил двух мирных жителей

Украинские боевик убил двух мирных жителей Мариуполя, которые выгуливали собаку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение в отношении командира разведывательного батальона ВСУ Олега Лукьяненко, который произвел выстрелы из снайперской винтовки по двум мирным жителям. Они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

— По версии следствия, в период с 16 по 30 марта 2022 года Лукьяненко, находясь на ул. Азовстальской в Мариуполе, получил по радиосвязи приказ от военнослужащего отдельного отряда специального назначения «Азов» об устранении мирных жителей. После этого он произвел выстрелы из снайперской винтовки по двум гражданским лицам, выгуливавшим собаку. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что он обвиняется по статьям 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Дело передано в Верховный суд Республики.

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