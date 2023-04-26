В Мариуполе почтили память ликвидаторов трагедии на Чернобыльской АЭС

Жители Мариуполя были среди первых ликвидаторов аварии на АЭС. Фото: Моргун/ТГ

Представители администрации Мариуполя, а также общественные деятели и неравнодушные жители возложили цветы к мемориалу жертвам трагедии на Чернобыльской АЭС. Сегодня отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— В этот день, 26 апреля, произошла самая страшная техногенная катастрофа двадцатого столетия – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Ее последствия еще долго будут напоминать о себе. Но тогда, самоотверженный труд тысяч ликвидаторов помог предотвратить распространение бедствия и избежать гораздо больших жертв, — отметил мэр.

Моргун добавил, что именно мариупольцы были в рядах первых ликвидаторов аварии. Их подвиг останется в сердцах ныне живущих и будущих поколений россиян.

— Ценой своего здоровья, ценой титанических усилий они отвратили эту угрозу от мирного населения и спасли сотни тысяч человеческих жизней, — добавил градоначальник.

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