Семь отделений ЛДПР открыли в ДНР за полтора месяца

Отделения партии появились в крупнейших городах Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За последние полтора месяца в Донецкой Народной Республике открыто семь отделений Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Они есть в крупнейших населенных пунктах Республики. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— ЛДПР уже открыла в ДНР 15 местных отделений в Амвросиевке, Волновахе, Горловке, Енакиево, Макеевке, Мангуше, Мариуполе, Новоазовске, Снежном, Старобешево, Тельманово, Торезе, Харцызске, Шахтерске и Ясиноватой, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что первое региональное отделение партии открылось в Донецкой Народной Республике в середине ноября 2022 года. Координатором отделения был избран бывший советник Главы Республики Андрей Крамар. Партия планирует на постоянной основе работать с региональными отделениями в каждом российском регионе, которые хотят передавать гумпомощь в ДНР, а также развивать полноценное взаимодействие.

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