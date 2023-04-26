Ветеранов Великой Отечественной войны в Макеевке 9 мая поздравят на дому

Перенос массовых мероприятий в День Победы в онлайн-режим связан с угрозой обстрела ВСУ. Фото: Толстыкина/ТГ

Власти Макеевки приняли решение поздравить ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая на дому, а концерт и «Бессмертный полк» провести онлайн. Это связано с угрозой обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по массовым скоплениям людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, стартуют с начала мая. В основном это будут онлайн-акции. В праздничный день ветеранов ВОВ поздравят индивидуально на дому, к памятникам героям и событиям тех лет возложат цветы, а вот акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн, — отметили в администрации.

В пресс-службе добавили, что одним из наиболее заметных онлайн-мероприятий станет гала-концерт фестиваля «Весна в нашем городе» с выступлениями музыкантов, танцоров, театров и студий, поэтов и чтецов. Заявки на выступление будут принимать до 4 мая.

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