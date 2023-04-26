В Донецке почтили память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Цветы к мемориалу возложили власти города, общественники и члены семей ликвидаторов. Фото: Кулемзин/ТГ

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин возложил цветы у столичного мемориала в сквере «Чернобыльский» в центре города. Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

В сквере собрались представители администрации города, а также общественные деятели, участники ликвидации аварии и родственники погибших. Они возложили цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии.

В пресс-службе Правительства ДНР добавили, что 26 апреля вспоминаются беспрецедентное мужество и героизм участников ликвидации последствий взрыва и пожара на четвертом энергоблоке.

— Отголоски Чернобыльской катастрофы человечество чувствует даже спустя 37 лет: так или иначе, авария на ЧАЭС затронула жизнь миллионов людей, — отметили в Правительстве Донецкой Народной Республики.

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