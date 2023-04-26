Врио Главы ДНР Денис Пушилин анонсировал прямую линию с жителями региона

Денис Пушилин ответит на вопросы местных жителей. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал прямую линию с жителями региона. В ходе трансляции глава Республики ответит на вопросы местных жителей.

— Завтра, 27 апреля, в 14:00 отвечу на вопросы жителей Донецкой Народной Республики, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Вопрос врио Главы Донецкой Народной Республики можно задать уже сейчас, воспользовавшись специальным телеграм-ботом. Прямую линию можно будет посмотреть в телеграм-канале Главы, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и по всем телеканалам ДНР, а также на сайте «КП».

Напомним, что ранее первую прямую линию с жителями Республики провел глава ЛНР Леонид Пасечник. В ходе трансляции врио главы Луганской Народной Республики ответил на вопросы жителей о восстановлении жилья и социальной инфраструктуры, вопросы интеграции в российскую правовую систему. Всего на прямую линию с Леонидом Пасечником поступило более 3 тысяч вопросов.

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