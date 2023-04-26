Председатель Правительства ДНР рассказал о планах восстановления региона в рамках программы развития

Программа социально-экономического развития рассчитана на срок до 2030 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики рассказал о проекте социально-экономического развития региона, который обсудили с зампредом Правительства России Маратом Хуснуллиным, а также врио Главы ДНР Денисом Пушилиным и членами Правительства Республики. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— На расширенном совещании детально обсудили с коллегами проект программы социально-экономического развития нашей Республики. В ней точечно прописаны мероприятия по всем направлениям на ближайшие 3 года, 5 лет, в срок до 2030 года, — отметил Председатель.

Солнцев подчеркнул, что программа включает развитие транспортной инфраструктуры и дорожного строительства, восстановление и модернизацию объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и многое другое.

— Благодарю руководство Российской Федерации в лично Марата Шакирзяновича за поддержку и полную вовлеченность во все процессы восстановления нашего региона, — добавил Солнцев.

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