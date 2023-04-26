Марат Хуснуллин обсудил программу развития ДНР с членами Правительства региона

Постепенное уравнение коммунальных тарифов с общероссийскими пройдет в течение 10 лет. ФОто: Пушилин/ТГ

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провел совещание с членами Правительства Донецкой Народной Республики, в ходе которого обсудил программу социально-экономического развития региона. Вопросы касались коммунальных тарифов, развития социальной сферы и работы федеральных министров. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

— Программа социально-экономического развития должна быть отработана до деталей: с учетом оказания шефской помощи российскими регионами, всех направлений работы госкомпаний, развития дорожного строительства, реструктуризации угольной отрасли, реформирования жилищно-коммунального хозяйства с выравниванием тарифной составляющей, — отметил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что, по словам Марата Хуснуллина, на уровне Президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение 10 лет.

— Еще одно прямое поручение Президента касается федеральных министров: они вовлечены в работу с новыми регионами каждый по своему блоку. Особое внимание уделено развитию социальной сферы: каждый житель Республики должен понимать, что программа развития касается лично его, — подчеркнул Пушилин.

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