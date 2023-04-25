Власти Крыма поделятся опытом с коллегами из ДНР в части быстрого перехода в правовую систему России

Власти Крыма поделятся опытом перехода на российскую законодательную базу с коллегами из ДНР. Фото: Бидевка/ТГ

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики обсудил Председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым и Председателем Законодательного Собрания города Севастополя Владимиром Немцевым вопросы интеграции новых субъектов в российскую правовую систему. Власти Крыма поделятся опытом перехода на новое законодательство в сжатые сроки. Об этом Владимир Бидевка рассказал в своем телеграм-канале.

— У коллег есть уникальный опыт принятия фундаментальных законов в сжатые сроки на этапе вхождения в состав РФ. С Государственным Советом Республики Крым постоянно контактируем по вопросам законотворчества. Это во многом помогает нам смягчить переходный период, — отметил Бидевка.

Напомним, что ранее вице-премьер ДНР рассказал о переходе угольной и энергетической промышленности ДНР на российские стандарты. Одна из важнейших задач — это замена оборудования и реконструкция шахт. Средства на преобразование энергетической отрасли нужны большие, и с этим региону помогут энергетические компании России, а также регионы-шефы.

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