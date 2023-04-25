В здании бывшего мариупольского института «Азовгипромез» планируют разместить отделения банка и почты

Мэр обсудил с представителями региона-шефа вопросы реконструкции здания бывшего проектного института. Фото: Моргун/ТГ

Строители из региона-шефа Санкт-Петербурга восстановят здание бывшего проектного института «Азовгипромез» в Мариуполе. После реконструкции в нем планируют разместить отделение почтовой связи и банка. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Здание достаточно большое по площади. На первом его этаже сможем комфортно обустроить отделения почтовой связи и банка. Здесь будет удобно работать сотрудникам, и посетители этих учреждений также не будут мешать друг другу. Таким образом, вскоре в самом центре города к услугам мариупольцев откроются новые востребованные социальные объекты, — отметил мэр.

Напомним, что жителям приморского города продолжают вручать ключи от квартир в новостройках. Квартиры сдаются «под ключ» со всеми коммуникациями, сантехникой и электроплитами. Также благоустроены придомовые территории, где оборудованы комфортные игровые площадки.

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