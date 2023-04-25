Предприятия ДНР и ЛНР объединятся в промышленный кластер для производства лифтового оборудования

Ранее в Республике заявили о необходимости заменить около 1500 лифтов. Фото: ДАН

Десять предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик объединяться в кластер для производства комплектующих и оборудования для лифтов. Среди производств из ДНР — Донецкий электротехнический завод, Донецкий энергозавод, Макеевский завод «Лазер» и другие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли ДНР.

— Предприятия ДНР и ЛНР смогут в полной мере обеспечить производство всех необходимых комплектующих для создания и эксплуатации лифтов. В промышленный кластер войдут 10 предприятий, — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что в кластер вошли Донецкий электротехнический завод, Донецкий энергозавод, Макеевский завод «Лазер», Ясиновский машиностроительный завод, «Донецкгормаш» и Харцызский сталепроволочно-канатный завод «Силур». Они будут выпускать практически все детали для сборки лифтов, включая электронные системы управления, редукторы, канатную, кабельно-проводниковую продукцию, кронштейны и лебедки.

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