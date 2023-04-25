Украинские боевики ранили мирного жителя в Киевском районе Донецка

В результате обстрела ранен житель Киевского района Донецка (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Киевскому району, выпустив пять снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Пятницкого, 71 пострадал мужчина 1960 года рождения, поврежден жилой дом. На Манежном переулке поврежден частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи, — отметили в ведомстве.

Тем временем в СЦКК ДНР подчеркнули, что украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району. В результате украинской агрессии обесточены 12 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения около 2000 абонентов. За полчаса по району было выпущено порядка 10 снарядов калибром 155 мм. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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