В новых регионах России восстанавливают 172 медицинских учреждения

На расширенной коллегии Минздрава РФ подняли вопросы о восстановлении и оснащении медучреждений в новых регионах страны. Фото: пресс-служба Минздрава РФ

В рамках доклада на расширенной коллегии Минздрава России министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о восстановлении медицинских учреждений в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Мурашко подчеркнул, что в новых регионах уже введено в эксплуатацию почти 80 объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

— На 172 объектах здравоохранения в новых регионах идут восстановительные работы. Кроме того, профилактическими осмотрами охвачены почти все дети в новых регионах. Специалисты завершат работу в ближайшие недели. Практически весь парк автомобилей скорой помощи обновлен, а для проведения профилактических осмотров поставлены 50 оснащенных автомобилей, — отметил глава Минздрава.

Мурашко добавил, что в рамках гуманитарной помощи осуществлены поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму более 7 млрд рублей.

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