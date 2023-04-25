Денис Пушилин подписал закон о бюджете Территориального фонда ОМС на 2023 год

Бюджет Фонда сбалансирован и бездефицитен. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал закон, которым устанавливается бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республике на 2023 год. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Утвердить общий объем доходов в сумме 211 007, 2 тысяч рублей, в том числе за счет малобюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ДНР, в сумме 211 007, 2 тысяч рублей. Утвердить дефицит бюджета Фонда в сумме 0, 0 тысяч рублей, — сказано в документе.

Также документом устанавливается индексация окладов сотрудников фонда в 1,055 раза с 1 октября 2023 года. Законом утверждаются основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики на текущий год. Документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Вузы ДНР получили квоты на президентские и правительственные стипендии

Такие квоты получили шесть вузов региона (подробнее)