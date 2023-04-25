Более 200 демобилизованных студентов ДНР переведены на бюджет в вузах

226 демобилизованных студента уже переведены на вакантные бюджетные места. Фото: НМ ДНР

Более 220 демобилизованных студентов Донецкой Народной Республики перевели на бюджетную форму обучения в вузах. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— По состоянию на 18 апреля, 226 демобилизованных студента уже переведены на вакантные бюджетные места. Всего демобилизовано 337 студентов, обучавшихся до начала СВО на контракте, — отметила Толстыкина.

Напомним, что около 2 тысяч демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР пройдут программу реабилитации. Проект платформы «Спасибо, братцы» рассчитан на вернувшихся с фронта студентов и предоставит им возможность пройти программу восстановления.Со студентами будут работать профессиональные психологи и специалисты по реабилитации, а также наставники-координаторы. Они помогут бывшим бойцам освоить не только оздоровительные курсы, но и курсы социализации. Эту возможность бывшим бойцам предоставит президентская платформа «Россия — страна возможностей».

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