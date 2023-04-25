Вузы ДНР получили квоты на президентские и правительственные стипендии

Студенты ДНР смогут получить правительственные и президентские стипендии

Шесть высших учебных заведений Донецкой Народной Республики получили квоты на президентские и правительственные стипендии. Соответствующий приказ министерства науки и высшего образования России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Министерство науки и высшего образования РФ выделило квоты на получение стипендий Президента России в следующих вузах: Донецкий национальный университет; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донбасская национальная академия строительства и архитектуры; Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского; Донецкий национальный технический университет и Мариупольский государственный университет, — отметила вице-премьер.

Толстыкина добавила, что квоты на правительственные стипендии получили восемь вузов Республики. Среди них те, которые получат квоты на президентские стипендии, а также Донецкий институт железнодорожного транспорта и Приазовский государственный технический университет.

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