В ДНР началась выплата единовременной помощи ко Дню Победы

Выплату ко Дню Победы получат более 15 тысяч ветеранов Республики. Фото: Минтруда и соцполитики ДНР

Выплата единовременной помощи ко Дню Победы в целях выражения благодарности ветеранам войны начата в Донецкой Народной Республике. Право на получение такой выплаты имеют ветераны войны, в частности частники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или «За оборону Севастополя» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) участников боевых действий и инвалидов войны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР.

— Единоразовая денежная помощь ко Дню Победы в текущем году назначена порядка 15,5 тыс. ветеранам войны. Инвалидам войны первой группы выплатят девять тысяч рублей, второй — восемь тысяч рублей, третьей — семь тысяч, — отметили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что участники боевых действий получат 4,5 тыс. рублей, а участники войны – 2,3 тыс. рублей

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