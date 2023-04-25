В ДНР предложили субсидировать отрасль ЖКХ

Необходимость дотаций в отрасль ЖКХ обсудили с сенатором РФ Натальей Никоноровой. Фото: Никонорова/ТГ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики предложило Правительству выделить субсидии на отрасль ЖКХ. Коммунальным предприятиям не хватает средств на покупку специальной техники и модернизацию оборудования, а одномоментное увеличение тарифов серьезно ударит по благосостоянию жителей. Об этом рассказала сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.

— Наши коммунальные тарифы ниже себестоимости услуг ЖКХ. Из-за этого коммунальщикам не хватает средств на покупку техники и материалов для ремонта. В Правительстве ДНР есть понимание, что необходимо компенсировать этот дефицит. Но и делать это за счет одномоментного увеличения тарифов нельзя, тогда это ляжет неподъемным финансовым грузом на наших граждан, учитывая состояние отрасли. Нужны дотации из бюджета, надеемся эта инициатива получит одобрение, — отметила сенатор.

Никонорова добавила, что еще одна инициатива Минстроя — помощь лицам, чье жилье было разрушено с 2014 по 2021 годы. Оба этих предложения будут обсуждаться на федеральном уровне.

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