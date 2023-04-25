Следственный комитет РФ будет расследовать ранение подростка в Петровском районе Донецка

Республика ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Специалисты Следственного комитета Российской Федерации будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

— В результате обстрела Петровского района Донецка пострадала девушка 2007 года рождения. Следственный комитет даст правовую оценку указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать жилые города и районы ДНР, используя артиллерийские снаряды и реактивные системы залпового огня. В результате украинской агрессии страдают мирные жители Республики. За прошедшие сутки ВФУ порядка 27 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 151 боеприпас. Ранение получили два мирных жителя в Петровском районе Донецка.

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