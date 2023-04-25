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НовостиПолитика25 апреля 2023 5:37

За сутки ВФУ ранили двух мирных жителей ДНР, среди них ребенок

По ДНР выпустили порядка 150 боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
Петровский район Донецка вновь подвергся массированной атаке со стороны ВФУ

Петровский район Донецка вновь подвергся массированной атаке со стороны ВФУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли пять населенных пунктов Республики, выпустив по ним 151 снаряд. В результате обстрелов ранение получили два мирных жителя, включая ребенка 2007 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки-подростка 2007 года рождения, в Петровском районе Донецка. Повреждены 13 жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Еленовке. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что Представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, ракет MFOM AT2, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На волновахском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм.

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