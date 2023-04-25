За сутки ВФУ ранили двух мирных жителей ДНР, среди них ребенок

Петровский район Донецка вновь подвергся массированной атаке со стороны ВФУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли пять населенных пунктов Республики, выпустив по ним 151 снаряд. В результате обстрелов ранение получили два мирных жителя, включая ребенка 2007 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе девочки-подростка 2007 года рождения, в Петровском районе Донецка. Повреждены 13 жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Еленовке. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что Представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, ракет MFOM AT2, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На волновахском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм.

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