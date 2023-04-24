Это дома по проспекту Ленина, 146 и проспекту Строителей, 3 выполнены из современных материалов по самым высоким российским стандартам. Фото: ТГ/Моргун

Жителям Мариуполя продолжают вручать ключи от квартир в новостройках. Взамен утраченного в результате боев жилья они обретают новое. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун, который сегодня вместе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, главой правительства ДНР Евгением Солнцевым, а также гендиректорами компаний «Единый заказчик в сфере строительства» и «Фонд развития территорий» Кареном Оганесяном и Ильшатом Шагиахметовым выполнил почетную миссию - вручил очередным мариупольцам ключи от новых квартир в домах по проспекту Ленина, 146 и проспекту Строителей, 3.

По словам градоначальника, эти дома выполнены по современным технологиям.

- Квартиры сдаются «под ключ» со всеми коммуникациями, сантехникой и электроплитами - что называется, заезжай и живи. Также благоустроены придомовые территории, где, к радости детворы, оборудованы комфортные игровые площадки, - отметил он.

По словам мэра, эти дома рассчитаны на 150 мариупольских семей. На сегодняшний день ордера на новое жилье взамен утраченного получили в общей сложности уже более 1500 мариупольцев.

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