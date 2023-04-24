В ДНР назвали основные причины проблем с вывозом мусора

Закупка спецтехники поможет решить проблему с вывозом мусора. Фото: Пасечник/ТГ

В Правительстве Донецкой Народной Республики назвали основные причины, из-за которых в регионе есть проблемы с вывозом мусора. Среди них — износ специальной техники и нехватка рабочих рук. Заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков рассказал о мерах, которые помогут решить эту проблему.

— Будут выделяться средства на покупку новой техники, в этом году это чуть меньше 400 миллионов рублей. Технику распределим по городам и районам, тогда ситуация станет получше. Но в целом важно сейчас отстраивать систему. Крупные игроки, которые зайдут к нам, отстроят инфраструктуру, логистику. Когда мы определим этих игроков, то ответственность за чистые дороги и дворы будет на них, — отметил зампред.

Ежиков подчеркнул, что сейчас в некоторых районах Республики работает лишь одна машина для вывоза мусора, а коммунальщики часто делят эту работу с другими обязанностями. Решение этих задач, а также привлечение частных предпринимателей положительно повлияет на проблему с вывозом мусора в ДНР.

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