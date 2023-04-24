Современные подходы к комплексной реабилитации ветеранов СВО внедрят в новых регионах России

Вопрос о реабилитации военнослужащих находится на особом контроле у руководства фонда. Фото: ДАН

Вопрос о необходимости внедрения современных подходов к комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции и жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей обсудили на совещании фонда «Защитники Отечества». Об этом рассказала председатель фонда Анна Цивилева.

— Сегодня с коллегами, находящимися в Луганске, говорили о комплексной медицинской реабилитации для ветеранов СВО в новых регионах России. Для ветеранов СВО и жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, пострадавших в результате боевых действий, должны быть созданы необходимые условия, способствующие скорейшему возвращению к привычной жизни, — отметила Председатель.

Цивилева добавила, что команда фонда «Защитники Отечества» будет уделять особое внимание этому вопросу.

Напомним, что указ о создании фонда «Защитники Отечества», который занимается вопросами поддержки участников военной операции, подписал Владимир Путин. Ранее в ДНР создали межведомственную комиссию, которая будет курировать работу организации.

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