В Мариуполе задержали подростков за хулиганство по мотивам политической ненависти

В действиях подростков усмотрели статью 213 УК РФ. Фото: МВД ДНР

Двое подростков в Мариуполе задержаны за хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти. Несовершеннолетние спровоцировали конфликтную ситуацию с прохожим, а после спора один из подростков избил пожилого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике задержали троих жителей Мариуполя 2006-2007 годов рождения, которые в общественном месте спровоцировали конфликтную ситуацию с прохожим на почве политической ненависти. В ходе проведения проверки полицейские установили, что двое из подозреваемых ранее фотографировались с флагом 109-го отдельного горного штурмового батальона ВСУ, — отметили в пресс-службе МВД.

По данным фактам проводится проверка, а материалы дела переданы в следственные органы Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике.

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