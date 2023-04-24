К 15 мая новый пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское» в ДНР заработает на полную мощность

Строители уже заасфальтировали семь километров дороги к новому КПП (архивное фото). Фото: Хоценко/ТГ

К 15 мая новый контрольно-пропускной пункт в Донецкой Народной Республики, который с связывает Амвросиевский район ДНР и Весело-Вознесенку в Ростовской области заработает на полную мощность. Сейчас строители асфальтируют дорогу, ведущую к пункту пропуска. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Вместе с коллегами из Автодора - Управления проектами посмотрели, как восстанавливается автомобильная дорога к пункту. Если языком цифр, то 7 километров дороги уже заасфальтированы, еще 14 — в работе. Подрядчики обещают выйти к Амвросиевке к концу мая. Дорожники работают быстро, но качественно. Гарантируют, что «на года». Благодарю за честный подход к делу, — отметил Солнцев.

Председатель добавил, что пропускная способность КПП должна составить до 4500 автомобилей в сутки.

— Планируем к 15 мая выйти на нормальную нагрузку КПП, пропускная способность должна составить до 4500 автомобилей в сутки, — отметил Солнцев.

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