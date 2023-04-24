Мемориал советскому футболисту Виктору Звягинцеву появится в Донецке

Легендарный советский футболит остался верным Родине и не уехал из Донецка после начала боевых действий Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В центре Донецка установят мемориальную доску советскому футболисту и тренеру Виктору Звягинцеву. Инициатором установки мемориала выступила федерация футбола Донецка. Соответствующее распоряжение № 243 опубликовано на сайте администрации города.

— Увековечить память Звягинцева Виктора Александровича в форме установки памятной доски на здании, в котором находится общественная организация «Спортивная федерация футбола города Донецка», — сказано в документе.

Виктор Звягинцев — воспитанник школы «Шахтера», выступал за дублирующий и основной составы «горняков». За «Шахтер» выступал в 1970, 1973–1975, 1977–1980 годах и в общей сложности провел 175 матчей. В 1973-1975 годах Виктор Звягинцев входил в число 33-х лучших футболистов СССР, а потом стал тренером, арбитром. Легендарный футболист не уехал из Донецка после начала боевых действий. Выдающийся советский футболист скончался 21 апреля 2022 года на 72-м году жизни.

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