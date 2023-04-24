«Благодаря решению Владимира Путина Донбасс не стерт с лица земли»: Денис Пушилин рассказал о жизни в новых регионах на форуме общества «Знание»

Денис Пушилин рассказал о жизни в новых регионах России в рамках выступления на форуме общества «Знание». Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики выступил лектором на форуме российского просветительского общества «Знание», где рассказал о жизни в новых регионах России. Денис Пушилин подчеркнул, что Донбасс не стерт с лица земли только благодаря своевременному решению Президента России Владимира Путина.

— Владимир Владимирович принял решение и сработал на опережение буквально за несколько недель до того, как противник готов был это реализовать. И именно благодаря этому Донбасс просто не стерт с лица земли, — отметил Пушилин.

Просветительский марафон «Знание. Первые» будет длиться три дня. В рамках форума выступит порядка 200 спикеров, среди которых главы министерства финансов, министерства науки и высшего образования, просвещения, пресс-секретарь Владимира Путина, первый замруководителя Администрации Президента, а также артисты, режиссеры и другие знаковые личности России. Работа форума организована на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Пятигорске, Луганске и Архангельске.

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