Порядка 400 беженцев из Артемовска и Соледара подали заявления на соцвыплаты в ДНР

Эвакуированных мирных жителей временно размещают в более спокойных районах Республики (архивное фото). Фото: Пасечник/ТГ

Порядка 400 беженцев из Артемовска, Соледара и окрестных населенных пунктов подали заявления на получение социальных выплат и пособий в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— В управления труда и социальной защиты населения городских, районных в городах, районных администраций ДНР обратились с заявлениями на назначение социальных пособий и материальной помощи в денежном выражении из числа жителей Соледара, Артемовска и окрестностей этих населенных пунктов 380 лиц, — отметила вице-премьер.

Толстыкина подчеркнула, что на получение пенсий было подано 41 заявление.

Напомним, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои за город. Российские военнослужащие продолжают освобождать населенный пункт от украинских боевиков, ранее они смогли продвинуться к западным районам города. Украинские боевики, отступая, грабят дома местных жителей.

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