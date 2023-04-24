В Мариуполе планируют открыть новые стоматологические кабинеты

Власти города обсудили возможные места открытия будущих стоматологических кабинетов в Мариуполе. Фото: Моругн/ТГ

Депутат Государственной Думы Олег Леонов доставил в Мариуполь оборудование для работы врачей-стоматологов. Его используют, когда будут оборудовать стоматологические кабинеты. Помещения для них уже начали искать. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Депутат Государственной Думы Олег Леонов и представители Общероссийского Народного Фронта привезли в Мариуполь необходимое оборудование для полноценной работы врачей-стоматологов. С его помощью специалисты смогут оперативно оказывать горожанам весь комплекс современных и качественных стоматологических услуг, — отметил Моргун.

Мэр добавил, что власти уже осмотрели помещения, в которых возможно разместить кабинеты, а также оценили необходимый комплекс работ.

— Выражаю личную благодарность Олегу Леонову и представителям Общероссийского Народного Фронта за активное участие в жизни Мариуполя и содействие в организации современной стоматологической помощи горожанам, — добавил градоначальник.

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