Благотворительный проект «Счастливое детство» передал травматологическому центру в Донецке сертификат на 1 миллион рублей

Внести вклад в помощь дому-интернату в Шахтерске может каждый житель России. Фото: Пушилин/ТГ

Благотворительный проект «Счастливое детство», запущенный совместно с фондом Василия Великого предал сертификат на 1 миллион рублей Республиканскому травматологическому центру в Донецке. Одним из подшефных учреждений проекта стал Шахтерский дом-интернат в ДНР. Об этом рассказала уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Подшефным учреждением проекта стал Шахтерский дом-интернат в ДНР – здесь уже начали капремонт долгожданной летней пристройки. Живет здесь 235 человек. Просят купить им теплицы, чтобы выращивать овощи для кухни и цветы для хорошего настроения. Еще интернату необходим ремонт веранды, нужно расширить помещения медицинской службы, капитально отремонтировать дороги и уложить тротуарную плитку на пешеходных дорожках, — отметили в фонде.

Мария Львова-Белова добавила, что на деньги, переданные РТЦ, медучреждение закупит оборудование для заживления ран.